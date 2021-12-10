Пекин, , 09:34 — REGNUM Первую в мире плавучую ветровую электростанцию, которая является устойчивой к тайфунам, создал Китай. Об этом 10 декабря сообщает газета «Чжунго жибао».

Ветровая турбина

Уточняется, что новая электростанция установлена в Яньцзяне и подключена к сетям энергоснабжения «в рамках общенациональных усилий по переходу к зеленой энергетики».

«Хотя стоимость проектов плавучих ветровых электростанций остается сравнительно высокой, что ограничивает их широкое распространение, многие отечественные поставщики и производители ветрового оборудования активно осваивают этот сектор и накапливают опыт», — приводит издание слова аналитика исследовательской компании BloombergNEF Вана Цзыюэ.

Также он добавил, что в будущем можно ждать, что расходы на такого рода установки по мере их распространения резко понизятся в цене, что, в свою очередь, позволит нарастить их производственную мощность.

Кроме того, отмечается, что проект Sanxia Yinling Hao — это плавучая платформа с турбиной мощностью 5 мегаватт. Как считают китайские эксперты, запуск этой электростанции говорит о том, что Китай «вышел на лидирующие позиции в разработке, производстве, установке и эксплуатации» крупных ветровых генераторов, которые будут устойчивы к тайфунам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что провинция Гуандун на юге Китая привлекла более 300 предприятий по производству водородной энергии, общая стоимость которых превышает 10 млрд юаней (около $1,57 млрд)