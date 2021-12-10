Саратов, , 09:33 — REGNUM В Саратовской области впервые за шесть недель число заболевших коронавирусом за сутки составило менее 500 человек. По состоянию на 10 декабря зарегистрировали 125 613 случаев заражения коронавирусом, в том числе 499 — за сутки. Выздоровел 109 141 носитель вируса, за сутки побороли инфекцию 603 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 90 пациентов, с признаками ОРВИ — 399 человек, у 10 пациентов бессимптомное течение заболевания.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 229 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 168 пациентов, до 20 лет — 62 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из поликлиник Саратова врач-терапевт с 1 января по 1 июля 2021 года получала взятки в виде денег за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с внесением данных о постановке прививки в единую информационную систему здравоохранения, без фактического вакцинирования.

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