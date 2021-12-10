Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском краев с начала 2021 года за нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлекли 450 должностных лиц. Кроме того, 40 юридических и должностных лиц понесли административную ответственность. Им назначены штрафы на общую сумму 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд

По материалам прокурорских проверок за коррупционные нарушения возбуждено более 20 уголовных дел. Для возмещения ущерба предъявлены иски в общей сложности на 360 млн рублей.

В ведомстве ответили, что основными нарушениями антикоррупционного законодательства стало представлением чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах. Кроме того, в 2021 году выявлено почти 80 фактов несоблюдения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Результатом совместной с полицией работы по борьбе с коррупцией стали приговоры в отношении 110 коррупционеров.