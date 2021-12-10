Джакарта, , 09:31 — REGNUM Правительство Индонезии решило разрешить регионам начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет 24 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские дети Department of Foreign Affairs and Trade

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Министерство внутренних дел поручило главам регионов ускорить достижение цели вакцинации в своих регионах.

План программы вакцинации против коронавируса Sinovac для детей в возрасте 6−11 лет первоначально будет реализован только в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по делам беженцев при Организации Объединенных Наций отреагировало на протесты в Индонезии, от самосожжения до зашивания ртов в ожидании подтверждения о размещении в третьей стране.

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