Южно-Сахалинск, 10 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. На Сахалине полностью завершилась перешивка железнодорожных путей с японской на российскую колею — состоялось переключение движения на последнем участке железной дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ГК БТС-МОСТ.

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Строительно-монтажные работы на последнем участке Макаров — Туманово были завершены 8 декабря. В течении 20 часов специалисты уложили 459 метров путей. По новому участку прошел первый пассажирский поезд, следующий по маршруту «Южно-Сахалинск — Ноглики».

«Это последний и сложнейший участок нашего проекта по переустройству железной дороги с японской колеи — 1067 мм, на общероссийский стандарт — 1520 мм. После переключения нам предстоит разобрать уже недействующий путь и демонтировать опоры старых мостов, полностью завершить работы планируем до конца года», — пояснил руководитель Обособленного подразделения АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» в Южно-Сахалинске Александр Алексанин.

Всего на Сахалине было перешито с японской на российскую колею 700 км железнодорожных путей, построено и реконструировано 62 моста.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала реконструкции Сахалин пользовался железной дорогой, оставшейся в наследие от японских властей. Это создавало множество неудобств, в частности, доставляемые на остров паромами железнодорожные составы нужно было «переобувать» — менять колесные пары, чтобы они могли двигаться по острову.