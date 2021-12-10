Анадырь, , 09:36 — REGNUM Дума Чукотского автономного округа 9 декабря приняла изменения в бюджет на 2021 год и плановый период. Они коснулись доходной и расходной частей, источников финансирования дефицита бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Морской порт. Анадырь AlGaman

Читайте также: Расходы бюджета Нижегородской области превысят доходы на 24,2 млрд рублей

Доходы окружного бюджета увеличились почти на 1,8 млрд рублей за счет увеличения собственных доходов округа (97%) и поступлений из федерального бюджета (3%). Расходная часть увеличена на 1,1 млрд рублей за счёт увеличения субсидий на обеспечение льготных авиаперелетов по Чукотке, дополнительного выделения средств на поддержку предпринимательства, увеличения объёма дотации местным бюджетам, большая часть из этих средств будет направлена в сферу ЖКХ. Дополнительные средства предусмотрены на достижение показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами президента РФ.

С учётом внесённых изменений доходы окружного бюджета составят 50 млрд рублей, расходы — 56 млрд рублей. Бюджет сбалансирован с дефицитом в размере 6 млрд рублей и не превышает пределов, установленных законодательством. Финансирование дефицита обеспечено за счёт остатков средств на счёте бюджета на 1 января этого года и доходов от продажи акций.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Нижегородской области по итогам 2021 года составят 225,7 млрд рублей, а расходы — 249,9 млрд рублей.