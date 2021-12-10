Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Трехлетний мальчик, которого мать вела в детский сад, был сбит фургоном Ford Transit в Выборгском районе Петербурга. Ребенок госпитализирован.

ДТП

Как сообщает «Фонтанка», ДТП произошло утром 9 декабря около 8:30 у дома 96 по проспекту Тореза. Мальчик с женщиной шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на ребенка наехал фургон под управлением 52-летнего мужчины.

Дошкольника доставили в детскую городскую больницу №19 в состоянии средней тяжести, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.