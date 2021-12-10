Владикавказ, , 09:30 — REGNUM В столице Северной Осетии устраняют последствия стихии в виде сильного ветра, порывы которого достигали 30−32 м/с. Непогода 8 декабря нанесла ущерб электросетевому хозяйству: были зафиксированы обрывы линий электропередачи. Ряд зданий остался без кровли, в частности, обрушилась крыша административного задания по улице Джанаева, повредив припаркованные возле него автомобили.

Последствия урагана Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам руководителя муниципального бюджетного учреждения «Спецэкосервис» Рустама Козырева, восстановительные работы начались уже ночью. Рабочие расчистили территорию от обломков кровли, а полностью восстановить ее планируется в течение недели.

«На данный момент ведутся строительно-монтажные работы по восстановлению кровли здания. Учреждения и офисы, расположенные в административном корпусе, работают в штатном режиме. В течение недели кровля будет восстановлена. К счастью, жертв нет», — заявил начальник управления по делам ГО и ЧС города Владикавказа Арсен Айларов.

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