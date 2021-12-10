Сарпинский район, Калмыкия, 10 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Калмыкии в аварии на федеральной трассе Р-22 «Каспий» пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

УМВД по Оренбургской области Участник ДТП

ДТП случилось ночью 9 декабря в Сарпинском районе. На 131 километре трассы Р-22 грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате травмы получили два человека.

На месте работали сотрудники ГИБДД, медики, а также силы и средства Сарпинского пожарно-спасательного гарнизона.