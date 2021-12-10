Москва, 10 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Москве в октябре выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей. Об этом 10 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По сравнению с сентябрём 2021 года показатель вырос в 3,4 раза. За месяц выдали 2,4 тыс. кредитов, что в 2,6 раза больше, чем в сентябре.

«В первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей», — пояснил Ефимов.

Он также рассказал, что на рост выдачи повлияло расширение условий программы семейной ипотеки на семьи с одним ребёнком.