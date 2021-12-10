Ярославль, 10 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» планирует занять у АО «Центр» (Центральный рынок) 10 млн рублей. Документы о согласовании сделки поступили в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вывеска Центрального рынка

Оба предприятия принадлежат городским властям. В залог обеспечения займа предлагается муниципальное имущество, поэтому сделку должны согласовать городские депутаты. «Центр» хочет дать займ под 10% годовых, взяв в залог помещения на улице Калинина, 30 площадью 287 квадратных метров. Оценочная стоимость имущества составляет 12 млн рублей.

Деньги Горпарку нужны на пополнение оборотных средств. Интересно, что имущественный комплекс самого АО «Центр» сейчас готовится к продаже через инвестсоглашение, а ранее уже АО передало часть своего имущества по аналогичному соглашению. Предприятие мотивировало это поиском средств на развитие Центрального рынка.