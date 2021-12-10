В Башкирии создан республиканский совет родителей
Уфа, 10 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Республиканский совет родителей создали в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.
Zskaluga.ru
На заседании областного совета приёмных родителей
В состав совета вошли представители общественных организаций и муниципалитетов.
9 декабря 2021 года на первом заседании республиканского совета родителей был избран президиум этого совета, его председатель. Также был избран состав штаба общественного родительского контроля, утвержден план его работы.