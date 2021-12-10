Уфа, 10 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Республиканский совет родителей создали в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.

Zskaluga.ru На заседании областного совета приёмных родителей

Сообщается, что совет создан для взаимодействия родителей и органов управления в сфере образования, а также участия родителей в защите и реализации прав детей на получение доступного качественного образования, обеспечения сохранности здоровья и безопасности детей и учащейся молодежи.

В состав совета вошли представители общественных организаций и муниципалитетов.

9 декабря 2021 года на первом заседании республиканского совета родителей был избран президиум этого совета, его председатель. Также был избран состав штаба общественного родительского контроля, утвержден план его работы.