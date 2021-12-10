Киев, 10 декабря 2021, 09:25 — REGNUM Глава украинской службы военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия решит напасть на Украину, то вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отразить наступление без серьезной военной помощи с Запада. Об этом сообщает The New York Times.
По его словам, «вторжение» может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов — украинские военные очень быстро будут выведены из строя, а руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не раз опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе военную провокацию против России.
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