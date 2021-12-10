Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве 9 декабря открылся Всероссийский патриотический форум, центральным событием первого дня мероприятия стала торжественная церемония награждения лауреатов первой Национальной премии «Патриот — 2021». Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приветственное слово в адрес участников форума направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского патриотического форума. Отрадно, что ваш форум обретает традиции, служит уникальной, востребованной площадкой для конструктивных, творческих дискуссий представителей органов власти, образовательных, общественных организаций, участников поискового, добровольческого движений. Всех вас объединяет искренняя забота о сбережении нашей исторической памяти, о формировании у молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества, высоких нравственных идеалов и ценностей, которые испокон веков были присущи нашим предкам и передаются из поколения в поколение», — говорится в приветствии российского лидера.

Также Путин отметил, что в программе форума широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием системы воспитания, поддержки перспективных инициатив, использованием в работе новейших технологий и эффективных практик и, конечно, главное событие форума — вручение Национальной премии «Патриот — 2021».

«Убежден, что премия выявит ярких, талантливых, признанных лидеров в сфере гражданского патриотического воспитания, станет достойной оценкой их значимого подвижнического труда. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заключается в приветствии главы Российского государства.

Номинантами первой Национальной премии «Патриот — 2021» в 14 категориях стали 75 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров. Лауреаты определялись по итогам голосования экспертного жюри, в числе которых депутаты Государственной Думы, Герои Российской Федерации, представители поискового и реконструкторского сообщества России. Всего было получено 1092 заявки на участие в премии.

Участие в церемонии награждения принял первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который рассказал о своем отношении к празднику День Героев Отечества и также вручил награду в номинации «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий» за проект «Бессмертный полк онлайн».

«Это день, когда мы вспоминаем героев, которых нет с нами, но память о которых всегда жива в наших сердцах. Это день, когда мы отдаем дань уважения героям, которые сейчас вместе с нами. Я хочу сказать слова огромной благодарности за ваш подвиг, за ваш личный пример и за то, что вы сегодня находите время для того, чтобы передавать свой опыт, свое отношение к стране, к жизни подрастающего поколения, которое в этом очень нуждается. Сегодня праздник людей, для которых патриотизм — это не просто внутреннее убеждение или слова, а действие. Настоящий патриотизм всегда действенный. Он заставляет не просто верить во что-то, но и действовать в соответствии со своими убеждениями. Это тот урок, который дали наши отцы и деды, и которому мы обязаны соответствовать», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отметила, что сегодня, 9 декабря, важная дата — День Героев Отечества, и в зале находятся Герои России. По ее инициативе зал стоя поприветствовал Героя Российской Федерации Вячеслава Бочарова.

«Вячеслав Алексеевич — это пример людей, которые не только совершили подвиги, но и продолжают работу, связанную с воспитанием подрастающего поколения. В вашем лице я хочу поблагодарить всех тех, кто готов тратить свои время, силы, энергию, чтобы растить прекрасных ребят и молодых людей. За это вам и всем Героям в вашем лице огромное спасибо. И, конечно же, пользуясь случаем, поздравляю всех участников нашего форума. Нам очень приятно, что мы, Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр, ежегодно создаем пространство для общения. Мы и дальше будем вырабатывать общие цели, общую миссию. Принцип «Мы вместе», которому нас научила пандемия, в сфере патриотического воспитания работает, как нигде лучше. И вместе мы можем гораздо больше», — отметила Ксения Разуваева.

Кроме того, в награждении лауреатов премии «Патриот — 2021» приняли участие: депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева; первый заместитель секретаря Общественной палаты ФР, Герой России Вячеслав Бочаров; директор исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин; заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко, а также школьники, финалисты и победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», активисты Российского движения школьников и юнармейский отряд фонда «Арт-экспресс».

В номинации «Лучший научный проект» лауреатами стали Мария Федорова — проект «МультиКосмос» и Анастасия Рябова за создание Всероссийской интеллектуальной онлайн-игры «Наука».

Победитель в номинации «Лучший учитель истории» — Светлана Блудова. Она получила награду за создание в школе № 6 города Тихвин Ленинградской области гражданско-патриотического центра «Школа активного гражданина (ШАГ)» как площадки для взаимодействия всех участников образовательного процесса.

В номинации «Лучший туристический маршрут» награждены Ирина Тарасенко за военно-патриотический маршрут военно-патриотического клуба «Бэргэн» «По тропе боевой славы воинов — выпускников Ытык-Кюельской средней школы 1942 года выпуска» и Иван Насонов за социально-образовательный туристический маршрут «Город воинской славы Ростов-на-Дону. От ветерана до школьника».

Победителями в номинации «Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» названы Юрий Саламатов за проект «Память жива» и Динас Гаянов за проект «Наш земляк — Герой Советского Союза».

Также Владислав Овчинников стал победителем в номинации «Лучший региональный волонтерский центр» за проект «Спасибо за жизнь!».

Награду в номинации «Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского», получили скульптор Виталий Шанов и архитектор Константин Фомин за мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», а также Наталья Ифтоди за проект «Живи как Невский».

Победителем в номинации «Лучший семейный пример» стал Андрей Николаев за проект «В списках значатся: Книга Памяти Ненецкого округа, 1941−1945».

Лидером в номинации «Лучший военно-патриотический проект» стал Александр Филиппов за летнюю профильную военно-патриотическую смену «Рубеж» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» лауреатом стала Екатерина Родина за патриотический проект «Чтобы помнили», в категории «Волонтер» — Оксана Челмодеева за проект ОКВЕАН. При этом в категории «Наставнический проект» два победителя — Антонина Кожевникова за проект «Воспитание гражданина» и Алексей Иванов за проект «Слава дедов — в орденах внуков».

За «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни» награду получил Максим Файзулин за военно-патриотическую спартакиаду «Гвардия» на Кубок имени М.Т. Калашникова.

В номинации «Семейная реликвия» лауреатом стали Виктория Салтыкова за проект «Гентех & История тебя» и Алла Данилевская за областной конкурс исследовательских работ, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне «История семьи — история народа».

Победителями в номинации «Без срока давности» стали Василий Яицкий за проект «Победа в лицах. Трудовой подвиг» и Дарья Борисова за проект «Сохраняя память».

За «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий» награду получил Виталий Шереметьев за виртуальный исторический квест «Штурм дворца Амина» и Наталья Шадрина за проект «Бессмертный полк онлайн».

Награды в номинации «Лучший культурный проект» получили Алексей Золотов за документально-игровой фильм «Суверенное государство Российское» и Павел Красноруцкий за «Народный кинопоказ».

Отметим, национальная премия «Патриот — 2021» призвана выявить новых лидеров в сфере патриотического воспитания, поддержать проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развивать системы наставничества и взаимодействия между поколениями. В состав экспертов премии вошли: первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров; председатель координационного совета ООД «Росрекон» Алексей Новиков; депутат Госдумы Федерального собрания РФ, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев; руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова; исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова; а также основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта #СпортивнаяСтрана Злата Чепурная.

Организатором первой Национальной премии «Патриот — 2021» является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот.