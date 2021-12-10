Мадрид, , 09:23 — REGNUM В рамках кампании по вакцинации в Испании с 1 октября 2021 года было привито ещё более 738 000 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные минздрава Испании.

Вакцинация от коронавируса в Испании (сс) Administración del Principado de Asturias

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Согласно этим данным, 3 654 040 испанских граждан всё ещё не получили ни одной дозы вакцины, особенно в возрастной группе 20−39 лет.

Отмечается, что процесс вакцинации населения в стране приостановился в конце лета 2021 года, когда более четырёх миллионов человек оставались непривитыми, однако в последние два месяца в условиях шестой волны коронавируса и требований по предъявлению ковид-сертификата эти люди постепенно присоединились к кампании.