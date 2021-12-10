Сеул, 10 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Первое заседание представителей совместного комитета Южной Кореи и Австралии по политике в сфере кибербезопасности и технологий состоялось в формате видеоконференции 9 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

По их словам, участники встречи обсудили возможные пути содействия экономическому процветанию и безопасности стран, сотрудничество на международной арене, а также наращивание военного потенциала.

Напомним, что в сентябре 2021 года министры иностранных дел Южной Кореи и Австралии подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и технологий.