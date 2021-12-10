Тюмень, , 09:22 — REGNUM Тюменские арендаторы площадей в торговых центрах, а также предприниматели, работающие в сфере услуг, готовят очередное обращение против введения QR-кодов. Об этом сообщает «Деловой квартал».

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Арендаторы площадей в торговых центрах не выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции. Они выступают против QR-кодов, которые стали препятствием для посещения ТЦ жителями Тюменской области. Выручка малого бизнеса в регионе упала местами до 80%, отмечают предприниматели.

Одним из докладчиков на будущем собрании выступит директор ООО «Жюль Верн Групп» Павел Головин, который ранее собрал под обращением к властям о снятии доступа в торговые центры по QR-кодам более тысячи подписей.

Система QR-кодов уничтожает не только бизнес арендаторов площадей в торговых и торгово-развлекательных центрах, но и бизнес кафе, ресторанов, фитнес-залов, парикмахерских и других сфер услуг, отмечают тюменские предприниматели.

Они обратятся к президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте Борису Титову и другим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области перенесли введение QR-кодов в ресторанах, салонах красоты, боулинг-клубах и на базах отдыха региона с 3 на 24 декабря 2021 года. В регионе уже ослаблены антиковидные ограничения касательно торговых и торгово-развлекательных центров, а также розничных рынков. Их посещение по QR-кодам введено с 3 декабря, однако свидетельство о прививке от коронавируса там требуют лишь после 18:00 и в выходные дни.

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