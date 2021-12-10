Москва, 10 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест разработан в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Инициатива направлена на повышение прозрачности рынка, сообщает 10 декабря издание «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома

Авторы документа предлагают штрафовать арендодателей, которые не внесут данные о сдаче недвижимости в аренду в специальное онлайн-приложение. Штраф для граждан составит 5 тыс. рублей, для компаний — 50 тыс. рублей.

Владельцам квартир, апартаментов и машино-мест, а также их арендаторам отводится 30 дней на размещение в ГИС сведений о сроках действия заключенных договоров и размере платы.

«Через эту систему и будут вестись всё расчёты», — говорится в публикации.

Отмечается, что бюджет из-за непрозрачности рынка аренды недополучает до 162 млрд руб. в год. Законопроект в начале ноября направили для согласования в профильные министерства и ведомства. В Минстрое ожидают внесения законопроекта в Госдуму весной.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект Минстроя направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилья и обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов.

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