Ижевск, , 09:19 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 декабря прививку от коронавируса сделал 654 101 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

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Второй компонент препарата получили 473 645 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1333 жителя республики. 2849 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 113 024 человека. За минувшие сутки ревакцинировались 174 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в Удмуртии провели 2 190 447 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5216 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3637 исследований.

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