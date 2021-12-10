Пенза, , 09:19 — REGNUM В Пензенской области количество летальных исходов от COVID-19 по состоянию на 10 декабря возросло до 4390 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались ещё 13 человек, накануне умерли 19 ковид-пациентов.

Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 649 человек, всего с начала пандемии побороли инфекцию 70 349 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в настоящее время действует 13.1 версия методических рекомендаций для лечения пациентов, заболевших COVID-19.

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