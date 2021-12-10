Ярославль, , 09:29 — REGNUM Приехавшая из туристической поездки из ЮАР юрист из Ярославской области Юлия Дёмина всё-таки заболела коронавирусом. Об этом Юлия Дёмина рассказала на своей странице в Facebook.

Юлия Демина Страница Юлии Деминой в Facebook

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рейс из Южно-Африканской Республики прибыл в Москвы 4 декабря. В аэропорту граждан остановили из-за того, что в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса — «омикрон». Русские туристы были изолированы на 14 дней.

Сначала у Юлии была повышенная температура, однако никаких симптомов больше не проявлялось, а тесты приходили отрицательные. 9 декабря Дёмина сообщила, что ей пришёл положительный тест на ковид.

«Симптомы совершенно другие. Я могу сравнить, переболела в июле. Летом я была еле-живая, не могла пошевелить первые два дня ни рукой, ни ногой, страдала от дичайшей головной боли. Был сильный кашель. В этот раз у меня першение в горле и заложенность носа. Температура 36.6, сатурация 96−98. Жду результата теста на «омикрон» — мои анализы для определения штамма отправили в Новосибирск», — написала Юлия Дёмина.

Сейчас Юлия проходит курс лечения, назначенный ей врачами в обсерваторе. Принадлежность штамма пока не установлена.

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