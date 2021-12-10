Прибывшая из ЮАР ярославская туристка заболела коронавирусом
Ярославль, 10 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Приехавшая из туристической поездки из ЮАР юрист из Ярославской области Юлия Дёмина всё-таки заболела коронавирусом. Об этом Юлия Дёмина рассказала на своей странице в Facebook.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что рейс из Южно-Африканской Республики прибыл в Москвы 4 декабря. В аэропорту граждан остановили из-за того, что в ЮАР был обнаружен новый штамм коронавируса — «омикрон». Русские туристы были изолированы на 14 дней.
Сначала у Юлии была повышенная температура, однако никаких симптомов больше не проявлялось, а тесты приходили отрицательные. 9 декабря Дёмина сообщила, что ей пришёл положительный тест на ковид.
Сейчас Юлия проходит курс лечения, назначенный ей врачами в обсерваторе. Принадлежность штамма пока не установлена.