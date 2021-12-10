Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В министерстве транспорта Ростовской области не верят в картельный сговор при проведении закупок на строительство и ремонт дорог. На это указывают документы, проверка которых проводится регулярно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

«ФАС вынужден проверять [документацию закупок], мы вынуждены предоставлять документы. Практически по всем закупкам были разбирательства, иски. Но нет [судебных] решений, что был картельный сговор или что закупка прошла с нарушениями. Суд принимал сторону министерства», — цитирует пресс-секретаря ведомства Алексея Зотьева портал 161.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ФАС организовала проверки в отношении пяти крупнейших компаний — ООО «Т-Транс», ООО «Ростовское ДСУ», АО «Дорспецстрой», ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Таганрогское ДСУ».