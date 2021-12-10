Нанкин, Китай, , 09:17 — REGNUM По данным статистического бюро провинции Цзянсу на востоке Китая, в индустрии культуры региона за первые три квартала этого года наблюдался двузначный рост доходов, несмотря на влияние COVID-19, сообщает 8 декабря агентство Синьхуа.

Китайская каллиграфия Мифу. Династия Сун. Провинция Цзянсу

С января по сентябрь 8403 предприятия Цзянсу, связанные с культурной индустрией, с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3 млн) сообщили об операционной прибыли в размере 884,7 млрд юаней, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Южный регион Цзянсу с кластерами индустрии культуры, включающими кино и телевидение, издательское дело и дистрибуцию, а также искусство и ремесла, получил доход в размере 675,8 млрд юаней, что составляет 76,4% от общего объема дохода сферы культуры провинции.

За тот же период объем производства крупных предприятий в секторе культурного производства с годовым оборотом не менее 20 млн юаней достиг 449,6 млрд юаней.