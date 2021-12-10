Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге загорелось здание общежития, которое возведут в районе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» к началу Универсиады-2023. Информация о пожаре поступило 10 декабря в 09:41 по местному времени (07:41 мск), сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар Dave Hogg

Возгорание произошло на цокольном этаже здания. Загорелись стройматериалы. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Отметим, что строительство общежития ещё не завершено. Объект продолжают готовить ко Всемирным летним студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

Пострадавших в результате пожара нет. Огнеборцы уже ликвидировали возгорание.