Оренбург, 10 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Оренбурге в адрес главы города прокуратура внесла представления из-за образовавшейся задолженности в 10,4 млн рублей перед предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Установлено, что муниципальное казенное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» задолжало бизнесменам по исполненным контрактам. В отношении должностных лиц перевозчика возбудили административное производство за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

После вмешательства прокуратуры долги погашены. Десять субъектов предпринимательства получили плату за исполненные контракты.