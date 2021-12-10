Пекин, 10 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Провинция Гуандун на юге Китая привлекла более 300 предприятий по производству водородной энергии, общая стоимость которых превышает 10 млрд юаней (около $1,57 млрд), сообщили местные власти, передает 8 декабря агентство Синьхуа.

Efficientics.com Водород в таблице Менделеева

Согласно данным, опубликованным во время Конференции Программы развития ООН по водородной промышленности 2021 года в городе Фошань провинции Гуандун, провинция занимает лидирующие позиции в развивающейся автомобильной промышленности Китая, работающей на топливных элементах, и сформировала крупнейший в стране кластер автомобильной промышленности на топливных элементах.

Провинция является крупной базой по производству автомобилей в Китае и на протяжении многих лет стремится развивать экологически чистую автомобильную промышленность на топливных элементах.

В настоящее время в Гуандуне насчитывается 39 станций по производству водорода, в то время как еще 10 находятся в стадии строительства, что делает провинцию первой в стране по количеству станций.