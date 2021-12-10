Чебаркуль, Челябинская область, 10 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Жителя Челябинской области осудили за за совершение преступлений в отношении десятилетней падчерицы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ему вменили изнасилование, насильственные действия сексуального характера и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Преступная деятельность велась в 2019—2020 годах.

Суд назначил гражданину 20 лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.