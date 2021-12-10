Москва, 10 декабря 2021, 09:11 — REGNUM Россия вышла на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обойдя Шотландию. Об этом 10 декабря сообщается на сайте УЕФА.
После матчей заключительного тура группового этапа еврокубков Россия набрала 34,482 балла. У Шотландии — 34,300.
Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Челси» (3:3) и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Спартак» на обыграл «Легию» (1:0), и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» проиграл «Марселю» (0:1) и завершил выступление в еврокубках.
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