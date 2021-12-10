Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 10 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. На заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре вводят в строй новое высокотехнологичное оборудование — дробильно-сортировочный комплекс, который позволит производить более глубокую переработку шлака — побочного продукта производства металла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края На заводе «Амурсталь»

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Новый комплекс — первая подобная установка не только на предприятии, но и на всём Дальнем Востоке. Уникальное оборудование изготовлено российскими производителями. С его помощью планируется переработать весь скопившийся за время производственной деятельности предприятия (с 1942 года) шлак.

Агрегат способен перерабатывать ежегодно 700 тыс. тонн шлака, выход металлургического сырья при этом составит около 32 тыс. тонн. Содержание железа в полученном сырье — более 80%.

Всего на предприятии скопилось порядка восьми млн тонн шлака. Весь этот объем плюс текущие отходы планируется переработать за десять лет.

Стоимость агрегата — 245 млн рублей. Оборудование приобретено за счет собственных средств предприятия. Комплекс работает по принципу магнитной сепарации: в установку загружается шлак, дробится на мелкие фракции, которые разделяются на минеральную и железную составляющие. Железо пускается в производство, а минеральное сырье — шлаковый щебень — подлежит реализации и широко применяется в строительных и дорожных работах.

В настоящее время оборудование проходит отладку. Его запустят в работу до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из системообразующих заводов будущего строительного кластера в Хабаровском крае станет «Амурсталь». Кроме того, будут включены инвесторы, перспективные площадки для новых предприятий, а также месторождения строительных материалов, в том числе цемента.