Ташкент, , 09:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 декабря принял члена совета директоров, генерального директора компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшим российским производителем минеральных удобрений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено реализации перспективных инвестиционных проектов по производству азотных, фосфорных и сложных удобрений с освоением ресурсной базы.

«Достигнута договоренность о налаживании взаимодействия в сфере научно-технических разработок и подготовки квалифицированных кадров», — сообщает пресс-служба.