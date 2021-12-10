Таганрог, Ростовская область, , 09:09 — REGNUM Исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области назначен Сергей Орлов. Об этом сообщается на сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM.

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В правительстве уточнили, что по должностному регламенту исполняет обязанности министра первый заместитель главы ведомства.

ИА REGNUM сообщало, что с декабря 2020 года министром жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области был Михаил Солоницин. 2 декабря чиновник был избран на пост главы администрации Таганрога. 7 декабря с ним был заключен трудовой контракт.

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