Вашингтон, 10 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Власти США готовы выделить средства на обновление и строительство в Грузии и Армении объектов для поддержки своей «оборонной деятельности». Соответствующую предварительную документацию опубликовал американский Инженерный корпус Сухопутных войск, сообщает 10 декабря RT.

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В документе говорится о том, что США намерены заключить с компаниями два отдельных договора на участие в проектировании и строительстве новых объектов, а также в восстановлении старых объектов, предназначенных для «поддержки оборонной деятельности» США. Речь идёт о территории Грузии и Армении.

Договоры в первую очередь будут касаться строительства, проектирования и реконструкции зданий, ремонта дорог, тротуаров и прочего. Предварительная стоимость работ — $45 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно о намерении США выделить средства «на укрепление социальных и культурных связей» с Чехией.

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