В Ярославской области раздадут десять тысяч продуктовых наборов
Ярославль, 10 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 10 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся жителям Ярославской области. Об этом сообщает правительство региона.
В составе набора крупы, макароны, супы, сахар, чай, кофе. Распределяться они будут через комплексные центры социального обслуживания населения малоимущим пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
Наборы предоставлены ростовским кофе-цикорным комбинатом «Аронап». Договоренность об этом достигнута врио губернатора Михаилом Евраевым и учредителем предприятия Сергеем Соколовым в ходе визита Евраева в Ростовский район.
Судя по фотографиям, к продуктовому набору также будет прилагаться листовка с пожеланиями здоровья и подписью: «С заботой о Вас Правительство Ярославской области и кофе-цикорный комбинат «Аронап».