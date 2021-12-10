Ярославль, 10 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. 10 тысяч продуктовых наборов раздадут нуждающимся жителям Ярославской области. Об этом сообщает правительство региона.

Продуктовый набор

В составе набора крупы, макароны, супы, сахар, чай, кофе. Распределяться они будут через комплексные центры социального обслуживания населения малоимущим пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Наборы предоставлены ростовским кофе-цикорным комбинатом «Аронап». Договоренность об этом достигнута врио губернатора Михаилом Евраевым и учредителем предприятия Сергеем Соколовым в ходе визита Евраева в Ростовский район.

«Мы благодарны нашему бизнес-сообществу за высокую социальную ответственность и готовность поддержать отрасли социальной сферы и тех, кто нуждается в помощи, — сказал и. о. заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин. — Первые продуктовые наборы от комбината «Аронап» будут переданы получателям уже в этом году».

Судя по фотографиям, к продуктовому набору также будет прилагаться листовка с пожеланиями здоровья и подписью: «С заботой о Вас Правительство Ярославской области и кофе-цикорный комбинат «Аронап».