Калининград, , 09:06 — REGNUM Освобожденное из-под ареста в Дании российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» прибыло 10 декабря в Калининград, сообщили в диспетчерской порта.

Судно

«Судно «Академик Иоффе» зашло в порт и в 07:00 (08:00 мск) пришвартовалось к причалу № 25», — сказал ТАСС дежурный диспетчер порта.

Как сообщало ИА REGNUM, российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании на основании иска, который был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью.

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