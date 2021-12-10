Магас, , 09:06 — REGNUM В Ингушетии для перехода на односменное обучение в школах требуется построить 34 общеобразовательные организации с общим количеством ученических мест, превышающим 21 тысячу. Об этом сообщил глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, прибывшим с рабочей поездкой в республику.

В школе

В настоящее время в Ингушетии ведется строительство 30 объектов образования, в том числе девяти детских садов и 21 школы, однако «достроить объекты своими силами не представляется возможным в связи высокой дотационностью республики», сообщил Калиматов. Кравцов пообещал оказать содействие в этом вопросе.

В настоящее время в Ингушетии функционируют 134 школы на 57 482 ученических места и 94 детских сада на 15 494 места. При этом число учащихся школ составляет 81 779 человек, а воспитанников детских садов — 18 124 человек.