Челябинск, , 09:05 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества РЖД. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Прокуратура

Ysia.ru

По данным следствия, между компанией и двумя фирмами ранее был заключён контракт о реконструкции платформы № 4 на вокзале Челябинска. Работы оплатили. Но оказалось, что они были сделаны некачественно. ОАО «РЖД» понесло ущерб в сумме более 500 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. И там возбудили уголовное дело по факту мошенничества.