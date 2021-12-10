Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбурге на территории дачного общества «Карачи» горит двухэтажный жилой дом. Есть погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар в Оренбурге Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

В тушении задействованы 23 человека и шесть единиц техники. Информация о пожаре в диспетчерскую поступила в 07:32 по местному времени (05:32 мск). Ликвидировано открытое горение. По оперативным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«Было создано два боевых участка для тушения пожара и три звена газодымозащитной службы для поиска и спасения пострадавших. Звеном ГДЗС было обнаружено тело ребенка 2012 года рождения», — сказали в оренбургском МЧС.