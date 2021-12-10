Уфа, , 09:05 — REGNUM Создать запас необходимых лекарств к предстоящим новогодним праздникам поручил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании республиканского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Сообщается, что в зоне риска, связанном с распространением коронавируса в Башкирии, находятся Дуванский, Бакалинский и Учалинский районы. Глава республики поручил принять меры по нормализации ситуации в этих районах и усилить в них санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме этого, Хабиров поручил обеспечить готовность системы здравоохранения к предстоящим новогодним каникулам, а также создать запас лекарственных препаратов и расходных материалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 74,2% подлежащих вакцинации жителей получили второй компонент прививки от COVID-19.