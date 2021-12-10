Ульяновск, 10 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Коммунальные службы Ульяновска ликвидируют ряд повреждений на сетях. Об этом 10 декабря сообщает администрация областного центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По данным мэрии, вечером 9 декабря в центре Ульяновска из-за аварии на частном участке трубопровода без теплоснабжения остался центральный универмаг. Администрация города санкционировала земляные работы для устранения порыва, в результате раскопаны газоны по улице Гончарова.

Кроме того, вечером 9 декабря из-за утечки на водопроводе остались без холодной воды дома по улицам Отрадной, 73 и Рябикова, 106.

«Работы осложняются близким расположением трамвайных путей, восстановить водоснабжение планируется в течение дня», — говорится в сообщении.

В администрации также отмечают, что ещё одна утечка произошла на сетях Министерства обороны России, расположенных на улице Тухачевского. От воды отключены объекты межрегионального учебного центра связи.

В мэрии Ульяновска также добавляют, что отключение холодной воды в микрорайоне Искра перенесено на 14 декабря. Чиновники поясняют, что это необходимо для выноса 300-миллиметрового водовода, питающего микрорайон, из зоны строящейся тепловой магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала отопительного сезона в Ульяновске произошло несколько крупных коммунальных аварий. В частности, 23 ноября прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Карла Маркса, а 19 ноября в посёлке Вырыпаевка, в результате без воды оставались тысячи жителей.