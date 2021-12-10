Москва, 10 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Определились все возможные соперники московского «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом 10 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

Соперником «Спартака» может стать один этих клубов — испанские «Барселона», «Севилья», «Бетис» и «Реал Сосьедад», итальянские «Аталанта», «Наполи» и «Лацио», немецкие «РБ Лейпциг» и «Боруссия Д», а также шотландский «Рейнджерс», португальский «Порту», хорватское «Динамо Загреб», молдавский «Шериф» и греческий «Олимпиакос».

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 25 февраля. В ней примут участие 16 клубов, из них восемь, занявших первые места на групповом этапе Лиги Европы, и восемь, выигравших стыковые матчи Лиги Европы.

«Спартак» обыграл польскую «Легию» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:0 и вышел из группы с первого места.