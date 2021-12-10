Ташкент, , 09:00 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря примет участие в работе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мероприятие пройдет под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Предусматривается участие лидеров России, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также Кубы в статусе главы государства-наблюдателя при организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с повесткой дня будут рассмотрены актуальные вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и совершенствования деятельности этой многосторонней структуры.

В сообщении пресс-службы президента Узбекистана отмечается, что Узбекистан является наблюдателем при Евразийском экономическом союзе с декабря прошлого года.