Джакарта, , 08:58 — REGNUM Агентство по делам беженцев при Организации Объединенных Наций отреагировало на протесты в Индонезии, от самосожжения до зашивания ртов в ожидании подтверждения о размещении в третьей стране, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В 2020 году квота на размещение беженцев в третьих странах составляла всего 1%, затем в следующем году она увеличилась, хотя и была незначительной, а именно 1,5%.

До конца апреля 2021 года 57% беженцев в Индонезии прибыли из Афганистана, 10% — из Сомали и 5% — из Ирака. За последние пять лет около 5700 беженцев были размещены в третьих странах.

Общее количество беженцев в Индонезии достигло 13 459 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирный день прав человека, который отмечается ежегодно 10 декабря, ООН вспоминает о проблеме нарушений прав человека в Индонезии в отношении предполагаемого запугивания активистов и насилия в Папуа.

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