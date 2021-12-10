Горно-Алтайск, 10 декабря, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай 9 декабря состоялся первое организационное заседание республиканского избиркома нового созыва. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Председателем избиркома Республики Алтай стал Дмитрий Степанов

Семь членов комиссии были назначены указом главы республики, ещё семь — избраны депутатами Госсобрания республики. Как отмечается, из 14 членов нового состава комиссии 10 работали в предыдущем созыве.

Председателем РИК был переизбран назначенный руководителем региона Дмитрий Степанов, его заместителем — Эмиль Тюхтенев. Глава республики Олег Хорохордин на заседании выразил уверенность, что новый состав избиркома будет строго придерживаться принципов законности.