Пермь, 10 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В аэропорту Перми утром 10 декабря из-за сильного снегопада произошла задержка пяти самолетов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, на вылет задерживается пять воздушных судов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные воды. В связи с обильными осадками в Перми не смог приземлится лайнер из Санкт-Петербурга. Судно направили в Екатеринбург.

«Оказание представителями авиакомпаний услуг для пассажиров находится на контроле Пермской и Свердловской транспортными прокуратурами», — подчеркнули в надзорном ведомстве.