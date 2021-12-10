Карабаш, Челябинская область, , 08:55 — REGNUM В Челябинской области бывшего полицейского из Карабаша отдали под суд за превышение полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Автомобиль СКР

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Следователи считают, что ночью 27 мая сотрудник патрульно-постовой службы причинил телесные повреждения пьяному 65-летнему гражданину, доставленному в отдел за нарушение общественного порядка. Тем самым он превысил свои полномчия.

Следователи утверждают, что уже собрали по делу необходимые доказательства. Материалы переданы в суд.