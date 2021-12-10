Киев, 10 декабря, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе военную провокацию против России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

U.S. Army Инструктор США на Украине

«Все более становится ясно, что Украина со своими западными партнерами — США и Великобританией — готовят на конец января военную провокацию с Россией», — написал Кива в телеграм-канале.

Таким образом Киев пытается убить двух зайцев: страны Запада получат повод ввести против России новые санкции и попробовать заблокировать газопровод «Северный поток — 2», а украинские власти смогут «списать свои провалы, голод и холод … на войну».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не раз опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.

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