Исламабад, , 08:54 — REGNUM Мансур Ахмад Хан, посол Пакистана в Кабуле, заявил, что его страна предлагает 110 стипендий афганским студентам и соискателям.

Согласно афганскому информационному агентству «Шафакна», 9 декабря Мансур Ахмад Хан написал в Твиттере, что эти стипендии были выделены во время визита Абдул Баки Хаккани, главы министерства высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Пакистан.

Он написал, что Лахорский университет технологий управления выделяет 100 стипендий для афганских студентов и 10 докторских стипендий для афганских профессоров и соискателей.

Пакистан уже предоставил афганским студентам десятки стипендий.

Сотни афганских студентов в настоящее время обучаются в пакистанских университетах.