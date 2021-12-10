Тбилиси, 10 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в военном госпитале в Гори скоро посетит консилиум врачей, созданный для анализа состояния его здоровья. Об этом сообщила журналистам народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Мы добавим специалистов в других областях, с соответствующими направлениями, так как обнаружились новые проблемы, в том числе, предположительно, в направлении психического здравоохранения», — сказала Ломджария.

Она сообщила, что врачи проверят, насколько верным было назначенное Саакашвили лечение. Заключение врачей планируется использовать для обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, ранее Саакашвили в Гори посетили врачи НКО «Центр реабилитации жертв пыток Эмпатия» и глава организации Мариам Джишкариани обвинила власти в «фармакологической пытке». Она заявила, что экс-президенту назначили психотропные препараты якобы, не имея оснований. Лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что препараты давали ему из-за бессонницы, которая развилась после того, как он переболел COVID-19.