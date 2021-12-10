Магас, , 08:52 — REGNUM В Ингушетии будет оказана помощь в приватизации жилья русским, вернувшимся на постоянное место жительства в республику. Поручение проработать этот вопрос отдал глава субъекта РФ Махмуд-Али Калиматов.

Приватизация жилья Ulc.r

О проблеме приватизации квартир, которые были предоставлены русским, вернувшимся в Ингушетию по программе «Возвращение и обустройство русскоязычного населения в Республике Ингушетия», сообщили на личном приеме главе региона двое граждан. Им в 2013 году предоставили по данной программе жилье по договору социального найма на пятилетний срок с последующей приватизацией. Однако вопрос до сих пор не решен. Калиматов поручил уполномоченным ведомствам решить проблему граждан.

«Глава региона поручил профильным ведомствам до 1 февраля 2022 г. подготовить алгоритм решения данного вопроса», — говорится в сообщении пресс-службы руководитель республики.

Напомним, в Ингушетии в 2003 году была принята программа по возвращению русскоязычного населения, выехавшего из региона из-за событий, связанных с проведением контртеррористической операции в Чечне. Финасирование программы взяли на себя местные власти.

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